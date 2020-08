Mere letbanearbejde

Ledningsomlægninger vil påvirke trafikken på Gladsaxe Ringvej i tre måneder

Af Redaktionen, redigeret

Forsyningsselskabet Novafos omlægger ledninger på Gladsaxe Ringvej fra 24. august, hvor der kun vil være et kørespor i retning mod Buddinge Rundkørsel, fortæller Gladsaxe Kommune.

Mandag 24. august går Novafos nemlig i gang med at omlægge ledninger på Gladsaxe Ringvej som forberedelse til letbanen. Det sker på strækningen mellem Sydmarken og Gladsaxe Møllevej i retning mod Buddinge Rundkørsel. Arbejdet varer frem til slutningen af november 2020 og kan desværre ikke undgå at påvirke trafikken, tilføjer Gladsaxe Kommune.

Under arbejdet vil der kun være en kørebane i retning mod Buddinge Rundkørsel, og det kan særligt i myldretiden give anledning til længere rejsetid. Der vil stadig være to kørespor i retning mod Herlev. Derudover vil det ikke være muligt at komme ud på Gladsaxe Ringvej fra Sydmarken, men det vil stadig være muligt at svinge til højre ind på Sydmarken fra Gladsaxe Ringvej.

Cyklister vil blive ledt ind på en dobbeltrettet cykelsti i vejsiden modsat arbejdet. Den dobbeltrettede cykelsti etableres allerede ved Hillerødmotorvejen.