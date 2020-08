Skudepisode i Høje Gladsaxe

Foto: Kaj Bonne

Politiet var talstærkt til stede i lavhusene med indsatsledervogn, politibiler og hunde. Havde modtaget anmeldelse om ”et brag” i området. En mand sigtet for besiddelse af skydevåben

Af Peter Kenworthy

Torsdag morgen mødte politiet talstærkt op ved lavhusene i Høje Gladsaxe med 5-6 politibiler, indsatsleder og hunde.

Politiet spærrede området af, var nede på knæ for at lede under parkerede biler med lommelygter og afsøgte området med hunde.

Politiet på stedet ville ikke udtale sig, ligesom vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi fortalte at man først ville udtale sig, når politiet havde fået styr på hvad der var foregået.

En beboer, der boede i samme række som den ”mistænkelige hændelse” (som Københavns Vestegns Politi i første omgang omtalte hændelsen som på Twitter), havde set to mænd blive anholdt, fortalte hun til Gladsaxe Bladet. En mand fortalte om at der muligvis var tale om skyderi.

Senere på formiddagen meldte Københavns Vestegns Politi ud, at de fortsat var i gang med at undersøge hvad der er sket.

– Klokken 05.58 modtog vi en anmeldelse om at der var hørt et brag i området. Det er endnu ikke blevet fastlagt, hvad det var, men det undersøges stadig – blandt andet med politihunde, udtalte politiet klokken 10.40.

Ved halv et-tiden begyndte flere af politiets vogne at køre væk fra Høje Gladsaxe, ligesom afspærringen var blevet fjernet. Men der var stadig vogne, hunde og en håndfuld betjente til stede. De forsvandt dog også stille og roligt i løbet af eftermiddagen.

Klokken 13.20 meldte Københavns Vestegns Politi ud, at man havde anholdt tre mænd i hvad man betragtede som en “mulig skudepisode”.

Klokken 15 blev den ene stillet for retten – en 27-årlig mand der, ifølge politiet, er sigtet for besiddelse af skydevåben “under særligt skærpende omstændigheder”. Han blev i første omgang fængslet i 4 uger, fortalte Vestegnens Anklagere efterfølgende.

Lokalpolitiet blev i området til ud på aftenen, for at skabe tryghed og svare på eventuelle spørgsmål, fortalte man til Gladsaxe Bladet.