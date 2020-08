Moderne Mørkhøj-musik

Aske (th) og Sebastian fra Mørkhøj ser gerne at bandets selvtitulerede album, ’Baske’, falder i lytternes smag, selvom de ikke mindst laver musik for sjov. Foto: Casper Rudolf.

Unge lokale musikere udgiver debutalbum med ørehænger-single

Af Peter Kenworthy

Corona-epidemien har ikke været en nem tid for den etablerede musikindustri eller koncertstederne. Til gengæld har internettets og hjemmestudiernes muligheder længe gjort det muligt for et utal af nye og unge kunstnere at udtrykke sig musikalsk.

Et af disse grupper – det lokale band ’Baske’ – har lige udgivet et selvtituleret debutalbum der indeholder alt fra alternative pop til hiphop og melodiske guitarballader.

Blandt andet ’Eneste ene’ – en følsom, lettere melankolsk og næsten nøgen, guitarbaseret ballade med autotunede vokalharmonier. Og den hiphoppede, lidt skæve, eksperimenterende og selvreflekterende single, ’Rodeo’, der handler om bare at rulle med, uden at kunne sige stop eller vide hvor man ender.

Sange der lyder af P3, selvom især Rodeo er både mere dybsindig og udfordrende for lytteren, end meget af det som radiokanalen disker op med, og desuden ville passe godt til mange unges chill- eller fest-playlister.

Et nummer som Gladsaxe Bladets anmelder desuden måtte høre gentagende gange, selvom hverken alder eller musiksmag egentlig burde være til genren.

Får et kick ud af det

Sebastian Woll på 19 og Aske Bramming på 18, der udgør Baske, er begge født og opvokset i Mørkhøj. De har kendt hinanden siden vuggestuen, og har begge gået i børnehave i Pileparken og på Enghavegaard Skole.

De har tidligere lavet musik sammen, sådan mest for sjovt, og begyndte igen da corona-nedlukningen begyndte.

Numrene på det nye album er blevet til på ping-pong-vis, hvor Sebastian for eksempel laver et beat og bygger et nummer op derhjemme, som Aske får en snippet af og skriver en tekst til. Eller ved at drengene laver numrene sammen i Askes hjemmestudie.

– Vi ender altid med at blive oppe til klokken lort om natten og optage vores vokaler. Så sover vi, og når vi så vågner hører vi sangen – og hvis der er noget vi ikke føler er rigtigt ændrer vi det. Processen er naturlig og ikke noget vi rigtig tænker over – hvis det lyder godt, så lyder det godt, og vi holder os til ikke at overtænke det, fortæller Sebastian Woll.

– Vi laver musik fordi det er det vi brænder allermest for. Og grunden til at vi laver musik er vel samme grund som at folk går til fodbold – fordi det er vildt sjovt. Vi laver ikke musik for at mange mennesker skal høre det, nødvendigvis, men fordi det er det vi får et kick ud af, tilføjer han.

Men hvis bare 100 mennesker siger at albummet er et af deres favoritter, vil drengene være lykkelige, fortæller de.

Hør sangene på hyperurl.co/cjpdyh