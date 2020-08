Moria-børn til Gladsaxe

Gladsaxe er en stærk velfærdskommune, derfor skal en del af børnene fra Morialejren komme til Gladsaxe.

Af Elisabetta Bosetti

Elisabetta Bosetti, Værebrovej 48, 7.3.

Jeg har med stor glæde læst i Gladsaxe Bladet, at vores borgmester, Trine Græse, synes som jeg, at Gladsaxe er en ressourcestærk kommune. Det står på forsiden af Gladsaxe Bladet trykt den 19. August, hvor hun, blandt andet, inviterer os borgere til online debat i forbindelse med præsentationen af det årlige budgetforslag. Hun skriver også, at Gladsaxe, i 2019, indgik et nyt partnerskab med Unicef, om at blive en af tre Børnevenlige Byer i Danmark. Hvor herligt! Så må der også være plads i kommunen til at modtage børn fra Morialejren. Tusindvis af dem er strandet i denne flygtningelejr, på de græske øer under kummerlige forhold med risiko for overgreb, sygdom, uden skolegang og ordentlige sanitære forhold.

Jeg håber borgmesteren har læst min mail, som jeg også sendte til hele byrådet den 2. august, for at gøre opmærksom på den humanitære krise der finder sted inden for vores europæiske grænser.

I denne tid, hvor Coronapandemien forværrer situationen, er det yderst vigtigt ikke at glemme flygtningebørnene, som lever under umenneskelige vilkår.

Som europæere og borgere i Gladsaxe, kan vi ikke tillade os at lade dem i stikken.

De er også vores børn, og vi har alle et medmenneskeligt ansvar.