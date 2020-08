Musikalsk scoop

Gladsaxe Kirke åbner kirkerummet op for et musikalsk efterår med verdenssangere

Af Redaktionen, redigeret

Som en fantastisk start kan Gladsaxe Kirke tilbyde et decideret scoop. Sopranen Susanne Elmark og den amerikanske tenor Charles Workman er strandet her på grund af COVID 19’s lukkede grænser og aflysninger af fulde kalendere af operaengagementer verden over.

Det giver en, bogstaveligt talt, enestående chance for at høre to verdenssangere på disse breddegrader.

Der vil blive spillet musik af bl.a. Haydn, Bach, Mozart, Mendelsohn og Verdi.

Senere på måneden vil der være jazz duo – Høgsbro/Nordal Duo, Saxofon og guitar; dernæst kommer en sangaften ’Forelsket i København’ med de skønne sangere Cecilia Lindwall og Per Jellum.

Derefter kommer ’Nordic singers’ der underholder med kendte operaarier i en let og glad stemning. Fire skønne sangere fra Det Kongelige Operas kor.