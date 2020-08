Ny café i hjertet af Søborg

June Tordrup tilbyder kaffe og kage og meget andet i hyggelige omgivelser. Foto: Kaj Bonne.

Wiloo Coffee & Wine tilbyder alt fra cortado-kaffe og charcuteri til øl og sandwich to go

Af Peter Kenworthy

– Man skal komme i butikken på grund af den gode kaffe og te, eller for at få et godt glas vin til en rimelig penge. Torsdag, fredag, lørdag laver jeg også charcuteri, og man får en god service, lover June Tordrup.

Hun er indehaver af Søborg Hovedgades nye café, Wiloo Coffee & Wine – navnet er en sammentrækning af hendes to børns mellemnavne – William og Oliver.

June er uddannet kok og fødevareteknolog. Og så er hun fra Gladsaxe, og gik i skole på den gamle Gladsaxe Skole.

– Jeg ville gerne være i nærheden, når jeg åbnede min café. Og så er der kommet et løft på Søborg Hovedgade i de seneste fem år, begrunder hun valget af location med.

Ud over cafémad og drikke, kan man købe gavekurve i butikken, ligesom June sælger en sandwich to go med en vand til en halvtredser, til den travle håndværker, eller til dem der bare skal have noget med på vejen, som hun siger.

Og hvis sommervarmen bliver for meget inde i selve caféen, kan man spise sin sandwich eller nyde et koldt glas rosé på en trellebænk udenfor butikken.

Hvis coronaen tillader det, vil man også kunne ”booke” Wiloo Coffee & Wine om lørdagen til polterabend eller lignende, og caféen vil afholde events som fællesspisning og vin- og kaffesmagning i slutningen af året.