Ny lokalliste i byrådet

Der er løbet meget politisk vand under broen, siden Lise Tønner (tv) og Lene Svendborg (th) satte sig på hver deres side af Martin Samsing, som en del af den socialdemokratiske byrådsgruppe ved konstitueringen i 2017. Foto: Kaj Bonne.

Lise Tønner og Lene Svendborg danner ”Lokallisten Gladsaxe”

Af Peter Kenworthy

I januar forlod Lise Tønner og Lene Svendborg den socialdemokratiske gruppe i byrådet, og blev løsgængere – såkaldt ”udenfor parti”. Ifølge dem selv på grund af uenighed med partiets politik og et svært samarbejdsklima i gruppen.

– Det er svært at melde sig ud af sit parti, men vi er ikke partihoppere. Det er ikke derfor vi har valgt at gøre det. Vi er Socialdemokrater, fortalte Lise Tønner dengang.

I sidste uge stiftede de så en ny lokalliste, ”Lokallisten Gladsaxe”, der ifølge Tønner og Svendborg blandt andet vil arbejde for kernevelfærd som børnetrivsel, omsorgsfuld ældrepleje og værdig behandling af arbejdsløse og syge. Noget som få andre partier nok – retorisk i hvert fald – vil modsætte sig.

Stiller op til kommunalvalget

Drivkraften for Lise Tønner og Lene Svendborg er at de gerne vil tage en tørn for Gladsaxes borgere, og målet er at stille op til kommunalvalget næste år. I første omgang skal de dog lige finde ud af, hvor stor opbakningen er til lokalisten, men flere interesserede borgere har dog allerede henvendt sig, fortæller de.

– Lokallisten ønsker for eksempel et langt større fokus på arbejdsmiljøet for kommunens ansatte, og hvad angår Gladsaxes udvikling, så ønsker vi en langt mere ansvarlig byudvikling. Vi siger nej tak til flere store boligbyggerier og ja tak til at bevare noget af det gamle Gladsaxes byggeri og sjæl og samtidigt sikre plads til udeliv og idrætsfaciliteter, fortæller Tønner og Svendborg om partiets politik.

Og de vil gerne samarbejde med de andre partier i byrådet, siger de.

– Fordelen ved at være en lokalliste er, at vi ikke er bundet af en landspolitisk dagsorden. I stedet kan vi fokusere 100 procent på de lokale forhold i Gladsaxe og finde den bedste løsning for Gladsaxes borgere. Derfor er vi er parate til at samarbejde bredt, fortæller Tønner og Svendborg.

Villig til samarbejde

Og noget tyder på, at den nye liste nok skal kunne finde partier at samarbejde med i byrådet.

Ifølge borgmester Trine Græse (A), har Socialdemokratiet i Gladsaxe tradition for at indgå brede aftaler og for at samarbejde med alle partier i Gladsaxe Byråd.

– Vi vil naturligvis også samarbejde med den nye lokalliste i den udstrækning de ønsker det, siger borgmesteren til Gladsaxe Bladet.

– Som vores gruppeformand Tom Vang Knudsen udtalte i forbindelse med deres [Lise Tønner og Lene Svendborgs] udtræden af Socialdemokratiet, så har vi højt til loftet i den socialdemokratiske gruppe, og vi strakte os langt for at få samarbejdet til at fungere, tilføjer Trine Græse.

Gruppeformanden for Venstre, Astrid Søborg, fortæller at hun glæder sig til samarbejdet med Lokallisten Gladsaxe.

– Vi har allerede et godt samarbejde med de to, og de ting de lister op [i en pressemeddelelse om partiets stiftelse og politik] er ting vi også er opmærksomme på, fortæller Astrid Søborg.

Tager mandater med

Ifølge Trine Henriksen (Ø) har Lise Tønner og Lene Svendborg, siden de blev løsgængere tidligere i år, i deres konkrete handlinger i byrådet ligget meget tæt på Enhedslisten.

– Vi har haft et rigtig fint samarbejde. Det er vi glade for og vi forventer at det vil fortsætte, også efter deres dannelse af en ny lokalliste, fortæller hun.

– Det er Enhedslistens klare holdning, at et mandat tilhører det parti man er valgt for, og det kræver vi af vores egne valgte, ligesom vi ikke selv tager imod andres mandater. Men vi kan ikke bestemme, hvad andre skal gøre, og vi samarbejder gerne med alle, når der er sager vi kan enes om, tilføjer Trine Henriksen.

Lise Tønner og Lene Svendborg fortæller, at de ikke har problemer med at have taget deres mandater med over i en ny slags partikonstruktion.

– De værdier som Lokallisten vil arbejde efter er vist nærmest identiske med dem, vi begge blev valgt ind på ved kommunalvalget i 2017. Desværre kunne vi hurtigt konstatere, at vi alt for ofte måtte gå på kompromis med vores røde værdier, mens vi var del af S-gruppen. Vi håber selvfølgelig fortsat at kunne skubbe politikken i byrådet i en mere rød retning. Og så skal man huske på at, et mandat i byrådet faktisk er personligt, tilføjer de.

FAKTA

Lise Tønner og Lene Svendborg fik tilsammen 585 personlige stemmer til kommunalvalget i 2017, ud af i alt lidt over 12.000 socialdemokratiske stemmer – hvoraf lige under 7.500 var personlige.

På spørgsmålet om ”Trine Græse har været en god borgmester, siden hun overtog posten tidligere i år”, på TV2 Lorrys KV17-side, svarede Tønner og Svendborg begge ”helt enig”.

På 25 andre spørgsmål – om alt fra tiltrækning af private virksomheder og ældrepleje, til private aktører, integration og bandekriminalitet, – (hvor de fem svarmuligheder lå mellem ”helt uenig” og helt enig”) gav Lise Tønner de samme svar som Trine Græse på 17 af spørgsmålene. Lene Svendborg svarede det samme som borgmesteren på 6 spørgsmål.