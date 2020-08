Ny lokalliste ser dagens lys

‘Lokallisten Gladsaxe’ er stiftet af byrådsmedlemmerne Lise Tønner og Lene Svendborg

Af Redaktionen, redigeret

– Efter grundige overvejelser og positive tilkendegivelser fra mange Gladsaxeborgere mener vi at der er både behov for og plads til en lokalliste, der kan varetage borgernes interesser lokalt i Gladsaxe, og som samtidigt kan være fri af partipolitiske dagsordener og bindinger, fortæller Lise Tønner og Lene Svendborg i en pressemeddelelse tirsdag.

Lokallisten Gladsaxe vil arbejde for at styrke kernevelfærden i kommunen og for at øge og forbedre borgerinddragelsen, tilføjer de.

Lise Tønner og Lene Svendborg forlod i januar 2020 den socialdemokratiske byrådsgruppe.