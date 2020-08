Ny pædagogaftale

Gladsaxe Kommune og BUPL har indgået en samlet arbejdstidsaftale for pædagoger i folkeskolerne

Af Redaktionen, redigeret

Aftalen skal styrke den faglige udvikling og trivsel blandt eleverne, mens den sikrer en mere transparent og bedre arbejdsfordeling for pædagogerne, fortæller Gladsaxe Kommune.

Den nye arbejdstidsaftale er med til at forenkle og afbureaukratisere administrationen af pædagogernes arbejdstid. Fremadrettet bliver pædagogernes arbejdstid fordelt mellem et fast antal børnetimer og opgaver i relation til børnetimer, der er ens for alle på tværs af Gladsaxes folkeskoler, tilføjer kommunen.

– Jeg er godt tilfreds med den nye aftale. Den skaber nemlig et fælles grundlag for, hvordan vi sikrer et endnu bedre skolevæsen i Gladsaxe Kommune. En af ambitionerne er, at der bruges mere tid på at styrke børn og unges læring og trivsel i folkeskolen – og mindre tid på at administrere arbejdstimer, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Faglig sekretær for BUPL Storkøbenhavn Randi Tielbo er også tilfreds med den nye aftale.

– Jeg er først og fremmest rigtig glad for, at vi nu har lavet en tværgående aftale, som gælder for alle folkeskolerne i Gladsaxe Kommune. Jeg mener, at timetallene er fornuftige i forhold til fordelingen mellem børnetimer og opgaver i relation til børnetimer. Det gælder ikke mindst for pædagoger i specialgrupper, som har fået mere forberedelsestid. Derudover er den personlige og den fælles forberedelsestid ikke penslet fuldstændig ud, hvilket giver pædagogerne mere frihed og fleksibilitet på hver enkelt skole, siger Randi Tielbo.

Den nye arbejdstidsaftale mellem Gladsaxe Kommune og BUPL er gældende frem til skoleåret 2021/2022.