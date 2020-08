Ønsker grønt budget og flere hænder

Signe Rosa Skelbæk, Rolf Krakes Allé 26

Af Signe Rosa Skelbæk, Rolf Krakes Allé 26

Melodi: Røversangen/”Vi lister os afsted på tå”:

Nu nærmer vi os efterår, Hvor vi skal lav’ budgetter, Ø slikker stadig vores sår, Fra sidste års uhyrer, Vi ønsker os et grønt budget, Hvor klimastof er nr. 1, Med mere til cykler og busser på el, Det er ansvar vi gerne ser mere til.

Nu vi skal stemme sammen om, At få de flere hænder, Så børnene kan finde en, De allerede kender, Det burde være ren logik, At sådan skabes pædagogik, Vi håber, de andre har fået lidt fornuft, For hos Listen nøjes vi ik’ med varm luft.

Festsange hører normalt glade lejligheder til, men årets Gladsaxedag, og dermed også det årlige kickstart for budgetforhandlingerne, er jo desværre aflyst. Om få måneder skal der igen forhandles om det årlige budget – og skal vi ikke se, om vi kan lave et budget, der er mere i balance denne gang?

Sidste år besluttede et flertal udenom Enhedslisten, at der skulle spares 6 millioner årligt på børne- og skoleområdet, spares på kollektiv transport og klimaforbedringer, spares på cykelstier, spares på sociale aktiviteter i psykosociale botilbud og skæres i seniorcaféernes åbningstider. Det er tid til at vende den skude og investere i vores fælles velfærd.