Prisvindende indie-hit på plakaten

Billi i midten (spillet af Akwafina) flankeret af hele den pukkelryggede. Foto: Angel Films.

Gribende komediedrama i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

”The Farewell” er intelligent og indlevende skåret over den klassiske immigrantkomedie, og formår derfor at transcendere sin præmis og ende som en fuldstændig uimodståelig charmerende film om at åbne nye og spændende døre i tilværelsen ved at finde tilbage til sine rødder. Billi er New Yorker med stort N! Modvilligt forlader hun dog New York og rejser hjem til familien i Kina, da hendes bedstemor Nai Nai kun har få uger tilbage at leve i. Familien må som traditionen byder samles for at sige et sidste farvel.

Nu er der bare lige den lille hage, at familien imidlertid har besluttet ikke at fortælle Nai Nai sandheden om hendes sygdom. De bruger i stedet et bryllup som påskud for at familien samles. Mens Billi navigerer dette minefelt af hvide løgne, genopdager hun samtidig det land, hun forlod som barn. Ikke mindst genopdager hun sin store kærlighed til bedstemor Nai Nai og de stærke bånd de deler selv efter mange års adskillelse. Hvilket blot gør det endnu vanskeligere at opretholde løgnen.

”The Farewell” var et af sidste års helt store indie-hit og vandt fuldt fortjent adskillige priser ved forårets uddelinger. Blandt andet vandt Akwafina prisen for bedste kvindelige hovedrolle ved Golden Globe-uddelingen i Hollywood. Og man forstår al den fine omtale. ”The Farewell” er nemlig en både humoristisk og hjertegribende fortælling om familie på tværs af kulturelle skel. Awkwafina vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle ved Golden Globes. ”The Farewell” har premiere i Bibliografen torsdag 20. august.