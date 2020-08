Sådan bliver du klar til nytårsaften

SPONSORERET INDHOLD: Selvom der er forholdsvis god tid til nytårsaften endnu, er det alligevel en stor dag, der kan kræve en del planlægning. Det er for mange en spændende dag, fordi vi skal springe ind i et helt nyt år sammen med de mennesker, vi holder af. Hvis du allerede er begyndt at glæde dig til nytårsaften eller måske skal være vært for festen i år, kan du få nogle tips til, hvordan du kommer igennem planlægningen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Planlæg årets nytårsmenu

Nytårsaften er én stor fest, men det er også en aften, hvor du skal sidde sammen med dine venner eller familie og vente på, at klokken slår tolv. Derfor er der god tid til at nyde en masse mad, og der er god grund til at gøre noget ud af aftenens menu. Hvis du har mod på det, kan du selv hoppe i køkkenet og tilberede en lækker menu. Hvis du gerne selv vil lave maden, er det en god idé at gennemtænke en menu i god tid, så du ikke begynder at stresse op til selve aftenen. Du kan eventuelt teste nogle af retterne af inden nytårsaften, hvis du vil være sikker på, at det bliver godt, når dine gæster er der.

Hvis ikke du har mod på selv at lave maden eller bare gerne vil have ekstra meget tid med dine gæster, kan du vælge at bestille en nytårsmenu i stedet. Fordelen ved det er, at du slipper for at bruge en stor del af din aften ude i køkkenet. Samtidig slipper du for at bekymre dig om, hvorvidt noget går galt. Du kan bare læne dig tilbage og udelukkende sørge for at maden bliver serveret for dine gæster. Bestil nytårsmenu her.

Gå på jagt efter en masse festlig pynt

Nytårsaften er én af de fester, hvor det er tilladt at give den lidt ekstra gas med oppyntningen. Det er sjældent, der er en begivenhed, hvor du kan gå amok med guirlander, glimmer, bordbomber osv. Hvis du er vært til årets nytårsaften, er det bare med at komme på jagt efter alt den pynt, du kan finde. Når du pynter op, vil det kun være med til at bidrage til den festlige stemning. Dine gæster vil med det samme kunne mærke, at du har gjort noget ud af det, hvilken vil smitte af på deres festhumør.

Planlæg en sjov underholdning

Meget af tiden skal som sagt gå med at vente på, at klokken slår tolv. Til gengæld behøver det ikke at være kedeligt at vente. Du og dine gæster skal gerne have det rigtig sjovt, imens I venter. Derfor kan du arrangere noget forskellig underholdning, så I har noget at få tiden til at gå med. Du kan prøve at finde på nogle forskellige selskabslege, hvis du er kreativ. Hvis du gerne vil gå med et sikkert valg, kan du finde dine sjoveste brætspil frem fra skabet, for det er noget, som alle kan være med på.