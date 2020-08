Sådan sliber du din kniv

SPONSORERET INDHOLD: Du kender det nok også – du har altid din trofaste yndlingskniv med dig, og du bruger den flittigt til mange forskellige slags formål.

Af SPONSORERET INDHOLD

Forestil dig nu at du er på overlevelsestur rundt i Danmarks smukke natur med din trofaste kniv fra Gerber i din oppakning.

Det er sidst på dagen, og det er ved at være tid til at finde dét sted, hvor du skal spise aftensmad og overnatte. Du har nu fundet det perfekte sted, og du finder hurtigt din Gerber-kniv frem for at fikse et bål sammen, så du kan få varmen og forberede din aftensmad. Du skærer og skærer, men det er bare som om, at det ikke rigtig er det samme, som da du første gang brugte din trofaste kniv fra Gerber. Er den i stykker? Er det tid til en ny?

Inden du skynder dig ud og anskaffer dig en ny, så prøv lige disse fire lette trin, som gør din kniv så god som ny ved hjælp af strygestål. En skarp kniv er faktisk meget mere sikker end en sløv, fordi du ikke skal bruge så mange kræfter, når du skærer, og du kan nemmere skære gennem det, du skærer i. En skarp kniv glider ikke, og du har mindre risiko for at skære dig selv. Dog skal du selvfølgelig stadig passe på, at du ikke skærer dig, når kniven er blevet gjort skarp igen som om, den var ny.

1. Forberedelsen

Start med at finde dit strygestål og din kniv frem. Hold kniven i den hånd, som du bruger til at skrive med og hold strygestålet i den modsatte hånd. Strygestålet placeres med spidsen nedad på en jævn overflade, så det står så stabilt som muligt. Placer herefter din knivs blad på strygestålet med en vinkel mellem bladet og strygestålet på 15-20 grader. Nu er du klar til at slibe din kniv til så god som ny.

2. Aktionen

Nu trækker du kniven nedad langs strygestålet i en jævn kurve et par gange først på den ene side. Mærk forsigtigt efter undervejs.

3. Gentagelsen

Nu er det tid til at slibe den anden side af knivbladet nøjagtig ligesom i trin 2 ”aktionen”. Træk den anden side af kniven nedad langs strygestålet i en jævn kurve et par gange. Mærk igen forsigtigt efter undervejs.

4. Afslutningen

Når du har udført trin 2 ”aktionen” og trin 3 ”gentagelsen”, så gentager du blot de to trin fem til 10 gange, mærker forsigtigt efter undervejs og afslutter processen med at rengøre din kniv med varmt vand og opvaskemiddel, så den er klar til brug.

Der findes mange forskellige måder at slibe din kniv på, og det er vigtigt, at du finder den måde, som virker bedst for dig og din yndlingskniv.