Sæt hastigheden ned i motorvejskryds

Min mand og jeg har boet på Bag Fortet siden 1981 og vi har aldrig haft så meget invaliderende trafikstøj som de senere år. Vi har faktisk ingen steder på grunden og i huset for den sag skyld, hvor vi kan være i fred og det er døgnet rundt.

Af Yvonne Broby Madsen,

Yvonne Broby Madsen, Bag Fortet 3

Min mand og jeg har boet på Bag Fortet siden 1981 og vi har aldrig haft så meget invaliderende trafikstøj som de senere år. Vi har faktisk ingen steder på grunden og i huset for den sag skyld, hvor vi kan være i fred og det er døgnet rundt. Det er især et problem om natten, hvor det er nødvendigt med åbent vindue, om dagen kan det hjælpe med at have radioer tændt i hele huset, til at aflede opmærksomheden fra trafikstøjen.

Vi mener primært det er trafikstøj fra Ring 3 (E47), vi hører, men også Hillerødmotorvejen (16) og Gladsaxe Ringvej 03, der bidrager til (vores tidligere død og forringet livskvalitet) desværre.

Vi oplevede sidst i maj først i juli, 3 uger med en helt velsignet fred, absolut ingen støj. Måske nogen kunne bruge denne oplysning til noget, nemlig hvad der præcist var lavet af trafikal ændring i denne periode. Det eneste vi bemærkede i den forbindelse var, at hastigheden på Gladsaxe Ringvej 03, var sat ned til 40km/timen, men tænker at det alene ikke kan være årsagen, men måske hastigheden på motorvejene også var reduceret.

Det var helt tydeligt at pulsen og skuldrene faldt ned og livskvaliteten steg 100%. Så konklusion på denne oplevelse af stilhed, kunne være at hastighedsregulere vejstrækningen på motorvejskrydset E47/16, i bymæssig bebyggelse, indtil der lægges støjreducerende asfalt.