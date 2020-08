Savner samspil

Fjernundervisning holdt liv i kontakten i FDF Gladsaxe Brass Band

Af Redaktionen, redigeret

– Vi har været spændte på, om vi hen over sommeren, og efter nedlukningen i foråret, ville miste nogle børn. Men det er heldigvis ikke tilfældet. Faktisk oplever vi lige nu en positiv udfordring med at få alle vores elever undervist. Men det får vi løst, fortæller orkesterleder i FDF Gladsaxe Brass Band, Kim Kjær Andersen.

En del af forklaringen på det fastholdte elevtal kan muligvis være, at bandet i løbet af foråret fik etableret forskellige former for fjernundervisning, og derved kunne holde kontakt til hver enkelt elev. Det var dog ikke muligt at gennemføre sammenspil, så der er et ophobet behov, både hos børn og instruktører, mener man i FDF Gladsaxe Brass Band.

Bandet skal spille mandag den 14. september kl. 19 i Buddinge Kirke.