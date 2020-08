God start på fodboldsæsonen

Af Redaktionen, redigeret

VB 1968 vandt ude over Fredensborg BI med 3-0, på et hattrick af Ercan Demirbas i herrernes sjællandsserie. FC Bella vandt 3-2 over Svogerslev BK i kvindesjællandsserien. Gladsaxe Hero slog Virum-Sorgenfri 2-1 i herrernes serie 1. Og Bagsværd BK vandt i en målfest med 7-4 over Brødeskov i serie 2. Også Søborg FC startede med en sejr i serie 4. pk