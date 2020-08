Skøjtehal indrettes med udgangspunkt i brugerønsker

Katrine Skov, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Den 24. juni vedtog et enigt Byråd en lokalplan for en ny skøjtehal i Gladsaxe. Lokalplanen indeholder blandt andet krav om et to meter bredt plantebælte omkring bygningen. Ifølge Martin Skou Heidemann (V) betyder det, at der ikke bliver plads til tilskuerpladser på begge langsider, fordi der ligger en fjernvarmeledning på arealet. Det er ikke rigtigt, for der kan plantes hen over fjernvarmeledningen. Samtidig kan isbanen justeres til en bredde på 26 meter, så der kan blive plads til tilskuerpladser på fx en mobil tribune. Vi har ikke afsat penge til at bygge en stor opvisningshal med plads til flere tusinde tilskuere. Det, vi ønsker, er en skøjtehal, som vores isforeninger, tilskuere, institutioner og borgere i og uden for Gladsaxe kan få glæde af. Det udbudsmateriale, som behandles på næste udvalgsmøde i Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget den 8. september, har både repræsentanter fra vores isforeninger og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe været med til at udarbejde. Her er der udtrykt ønske om tribuner på begge langsider, men ikke som et krav. Lige nu venter vi på, hvad der kommer af gode forslag til indretning i udbudsrunden. Først herefter tager vi stilling til den endelige indretning. Men MSH kan være helt rolig, for den endelige beslutning om skøjtehallens indretning bliver truffet demokratisk og med udgangspunkt i brugernes tilkendegivelser og behov.