Slækker på coronavaner

Der er ikke et decideret påbud om at gå med maske eller mundbind i Danmark, som i andre lande, selvom passagerer i den kollektive transport anbefales at have et mundbind med i tasken, som man kan bruge, hvis der er trængsel. Her har en familie i Søborg dog taget sagen i egen hånd, for at være på den sikre side. Foto: Peter Kenworthy.

Stigning i antallet af bekræftede corona-tilfælde i de seneste uger

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bladets udsendte medarbejders tur ud i det danske sommerland viste tegn på, at danskerne er begyndt at slække på de gode coronavaner. Både i supermarkedet, i de offentlige transportmidler og i restauranter.

Denne tendens blev allerede bekræftet i maj, da en rapport fra forskningsprojektet Hope viste at hyppigheden af danskernes brug af sæbe og håndvask var for nedadgående. Og snart kommer mange danskere desuden hjem fra ferie fra lande som har oplevet en ny smittestigning.

Alt dette kan medføre en stigning i smittetallene, for de hidtidige gode danske corona-smittetal hviler i høj grad på at vi alle gør os umage med at følge retningslinjerne og de gode råd.

Der har da også været en stigning i antallet af coronasmittede i de seneste uger, selvom antallet stadig er på et forholdsmæssigt stabilt lavt niveau.

Og i Gladsaxe var der i sidste uge trods alt kun omkring 300 der var bekræftet smittet med coronavirus. Den 1. maj var der til sammenligning registreret 219 COVID-19-tilfælde og 17. april registreret 167 COVID-19-tilfælde i Gladsaxe.

Langvarig indsats

Årsagerne til smittespredningen i mange lande rundt omkring i verden har været flere – blandt andet mere international rejseaktivitet, fester og natklubbesøg, manglende afstandsholden og forsamlinger.

– Mange lande troede at det værste var overstået, men kæmper nu med nye smitteudbrud, pointerede verdenssundhedsorganisationen WHO’s generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lørdag.

WHO fremhævede desuden, at det bliver nødvendigt med en langvarig indsats for at holde coronasmitten under kontrol, samt at effekterne af coronaen vil kunne mærkes i årtier. Udenrigsministeriet anbefalede fredag på Twitter, at de danskere som kommer hjem fra udlandet, og oplever symptomer, eller blot har mistanke om at være smittet med corona, skal forholde sig som andre der oplever symptomer.

Det vil sige at gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring, og ringe til lægen med henblik på at få en vurdering og eventuelt en henvisning til test, også ved milde symptomer.