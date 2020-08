Sløj sæsonstart

AB Gladsaxe tabte 3-0 i Hillerød efter uinspirerende indsats

Af Peter Kenworthy

AB bør blande sig i oprykningskampen, havde Patrick Birch Braune sagt til Gladsaxe Bladet efter sidste sæsons syvendeplads. Men der skal mere præcision i afleveringerne og afslutningerne, samt mere fokus i forsvaret, hvis akademikerne skal gøre sig håb om en topplacering i 2. division.

Måske manglede rutinerede kræfter som Nichlas Rohde og Seejou King, som begge sagde farvel til AB i sommerpausen, i sæsonpremieren mod Hillerød. Eller Sylvester Seeger-Hansen, Phillip Oslev og Daniel Warmbach, der alle var ude med skader. I hvert fald spillede Braunes unge hold meget svingende i sæsonpremieren ude mod et til tider hårdt spillende Hillerød-hold, og blev straffet for det.

Efter en lige omend noget chancefattig første halvleg, bragte Hillerød sig foran efter en time, da Jonathan Witt fik bolden i kassen på et præcist hjørnespark. Syv minutter senere udplacerede hjemmeholdets Rasmus Suhr AB-målmand Jonathan Fischer på straffe. Og i overtiden lukkede og slukkede en helt fri Suhr kampen til 3-0, med sit andet mål.

Et nyt, spændende bekendtskab for uglerne var den 18-årige lejesvend og debutant, angriberen Momo Fanye Toure, der – når han fik noget at arbejde med – fik skabt lidt ravage i Hillerød-forsvaret, efter at være blevet skiftet ind i pausen.