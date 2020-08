Sommerskifte

Nichlas Rohde stopper i AB, sammen med Seejou King. De erstattes af to spillere fra U19. Foto: Kaj Bonne.

AB Gladsaxe siger farvel til førsteholdstruppens mest erfarne spillere og rykker to unge op fra U19

Af Peter Kenworthy

Førsteholdstruppen i AB’s to alderspræsidenter, fløjspilleren Seejou King, og offensivspilleren, Nichlas Rohde, har begge meldt ud at de stopper i AB i sommerferien.

– Det har været nogle spændende år, men også gode år, hvor jeg har haft det godt i klubben. Den senere tid har dog vist mig, at jeg gerne vil bruge meget mere tid på min familie og derfor kan jeg ikke træne så meget mere, fortæller Nichlas Rohde, der har spillet i AB i 6 ½ år, til klubbens hjemmeside.

Seejou King har også haft en rigtig god tid i klubben, fortæller han.

– [Trænerduoen Patrick Birch] Braune og Stefan [Payberg Larsen] har gang i et godt projekt, og jeg ønsker dem held og lykke med det i årene fremover, tilføjer han, og hylder samtidig AB’s fans for at bakke holdet op i medgang og modgang.

Til gengæld er to spillere fra AB’s U19-trup blev indlemmet fast i førsteholdstruppen, nemlig den hurtige venstre back, Lukas Koch, som fik debut i de sidste kampe i oprykningsspillet, og den teknisk funderede midtbanespiller, Alessio Alicino.

Alderspræsidenterne på holdet er nu de to 25-årige spillere, backen Philip Oslev og midtbanespilleren Sylvester Seeger-Hansen.