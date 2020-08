Sparer papiret

FOF’s trykte aftenskolekatalog erstattes af online-program

Af Redaktionen, redigeret

Denne sensommer dumper der ikke som sædvanligt et tykt efterårskatalog fra folkeoplysningsudbyderen FOF ind gennem brevsprækken hos borgerne i Gladsaxe.

Den lokale aftenskole, FOF København, har nemlig udskiftet det husstandsomdelte trykte katalog til fordel for et onlinebaseret program, fortæller FOF i en pressemeddelelse.

I over 70 år har FOF i hovedstadsområdet ellers produceret et katalog to gange om året med en oversigt over alle kommende aftenskoleaktiviteter i lokalområdet.

Men nu har FOF København besluttet at lade det trykte katalog udgå. I stedet vil hjemmesiden fremover være det primære omdrejningspunkt, hvor man som altid kan se og tilmelde sig det fulde udvalg af kurser, foredrag og rundvisninger, fortæller man.

– Vi oplever, at flere og flere orienterer sig direkte på vores hjemmeside. Det halvårlige katalog var efterhånden kun et øjebliksbillede af vores store udbud, når det kom på gaden.

Derfor tog vi allerede ved årsskiftet en beslutning om, at forårets katalog skulle være det sidste i denne omgang, fortæller direktør for FOF København Kåre Emtoft.

– Det er en smule vemodigt at vinke farvel til kataloget. Men vores undersøgelser viser, at langt størstedelen lader sig inspirere online og på sociale medier, tilføjer Kåre Emtoft.

I samme ombæring har FOF udviklet en ny hjemmeside, hvor folk nemmere skal kunne finde en fritidsaktivitet, der falder i deres smag.

Derudover er FOF København også på Facebook, Instagram og sender ugentlige nyhedsbreve.