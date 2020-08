Spionfilm og fransk feel-good

John David Washington med en afslappet Elisabeth Debicki som passager i ”Tenet”. Foto: SF Studios.

Fremtiden banker på i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Så oprandt dagen, vi alle så længe har ventet på. ”Tenet” er nemlig landet i Bibliografen omgærdet af stor mystik. For hvad handler den i virkeligheden om? Vi ved ikke meget, og har egentlig heller ikke rigtig lyst til at afsløre, det vi ved.

En spion, spillet af John David Washington, hvirvles ind i net af international spionage, hvor intet er, som det lader til. Lige så desorienteret som publikum og kun bevæbnet med ordet ’Tenet’, tager han på sit livs vigtigste mission, der fører ham fra Danmark over London til Norge. Her får han hjælp af kollegaen Neil, spillet af Robert Pattinson, som vi senest så i ”The Lighthouse”.

Gør ovenstående jer forvirrede, kan I være ganske rolige. Christopher Nolan, instruktøren af storfilm som ”Inception”, ”The Dark Knight” og ”Dunkirk”, står bag denne fuld-oktans high-tech thriller, der vil skubbe til opfattelsen af, hvad der er muligt på film!

”Tenet” har verdenspremiere i Bibliografen i dag onsdag 26. august.

Der er dømt fransk feel-good film, når ”La Belle Epoque” med Daniel Auteuil i hovedrollen har premiere i Bibliografen. Han spiller den slidte og lidt livstrætte Victor, der en dag møder Antoine, der arbejder for et firma med et helt unikt speciale. Antoine kan nemlig ved hjælp af skuespillere og kulisser tilbyde Victor at dykke ned i en hvilken som helst tidsperiode i hans liv.

Valget falder på den gang for 40 år siden, hvor han mødte sit livs store kærlighed, og snart vækker oplevelserne følelser i Victor, han ikke har følt i adskillige år. ”La Belle Epoque” har premiere i Bibliografen torsdag 27. august.