Symboliserer sammenhold

Ny udstilling fortæller historier om godt naboskab i Høje Gladsaxe. 15-årige Idris’ billede symboliserer stærkt sammenhold, fortæller han. Foto: Kaj Bonne.

Fernisering med unges film og fotoudstilling

Af Peter Kenworthy

Fredag i sidste uge var der fernisering på Kirketorvet i Høje Gladsaxe. Her viste lokale unge på 15-20 år deres film og fotos frem.

Udstillingen ”Stemmer fra Høje Gladsaxe” fortæller historier om godt naboskab i Høje Gladsaxe – på tværs af aldre, kulturelle og sociale baggrunde – i modgang og i medgang. Der er blandt andet flotte og kunstneriske billeder af alt fra himlen over Høje Gladsaxe og skygger på en trappegang, til et par hænder der holder fast i en træningsstang foran to af Høje Gladsaxes højhuse.

– Billedet symboliserer Høje Gladsaxe og stærkt sammenhold. Jeg stod for sjov og tog billedet, og tænkte bagefter at det billede ville være flot og give god mening, fortalte 15-årige Idris til Gladsaxe Bladet om sidstnævnte billede.

– Altså, nu er vi sammen på en anden måde – vi laver noget helt andet sammen. Vi mødes ikke længere rundt om Fifa og sofaen. Nu mødes vi for at tage billeder. Det er en fed måde at være sammen på. Vi lærer nye ting om fotografiet og vi er sammen om det, tilføjer Idris.

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem ngo’en Turning Tables og den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe, Vores HG. Der vil løbende blive tilføjet værker til udstillingen, som vil blive placeret rundt omkring i lokalområdet i Høje Gladsaxe.

– Billederne viser de unges blik på deres boligområde – et område som de er stolte af at bo i og vise frem, fortæller Christine Bille, leder af Vores HG.