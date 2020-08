Støjende letbanearbejde

Fra den 14. august starter Hovedstadens Letbane med at fjerne støjskærme og lave spunsarbejde på ringvejen

Af Peter Kenworthy

– I august 2020 går vi i gang med letbanearbejdet på Gladsaxe Ringvej i området omkring krydset ved Gladsaxe Møllevej. I første omgang nedtager vi støjskærme på hjørnet mellem Gladsaxe Ringvej og Gladsaxe Møllevej, fortæller Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

Når støjskærmene er fjernet, og området er ryddet, går man i gang med gravearbejdet, og fra starten af september 2020 udføres der støjende spunsarbejde på Gladsaxe Ringvej mellem krydset ved Gladsaxe Møllevej og stien ind til Tobaksbyen.

Arbejdet udføres på fortov og cykelsti, men trafikken i retning mod Herlev ledes over i modsatte kørespor ud fra P-huset. Det betyder, at der kun vil være et kørespor langs med arbejdsområdet i begge retninger på Gladsaxe Ringvej. Cyklisterne bliver ledt over til en dobbeltrettet cykelsti i krydset ved Tobaksvejen/Gladsaxevej og frem til Gladsaxe Møllevej, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Hovedstadens Letbane udfører arbejdet på hverdage klokken 7-18 og lørdage klokken 7-14. Man forventer, at arbejdet er afsluttet til december 2020. Efterfølgende genetableres støjskærmene.

Forsyningsselskabet Novafos skal mellem 14. august og 17. august desuden flytte ledninger under Buddinge Station. De udfører arbejdet i døgndrift og arbejdet vil betyde togbusser i weekenden 14.-16. august.