Støtte tager kegler

Gladsaxe Billard Klubs formand, Albert Brohauge (forrest), håber på at hverve nye medlemmer til klubben. Foto: Privat.

Gladsaxe Billard Klub får støtte fra foreningspulje til hvervekampagne

Af Redaktionen, redigeret

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje kan Gladsaxe Billard Klub (GBK) nu sætte gang i en kampagne for at få flere medlemmer. Klubben har fået 10.000 kroner i støtte.

Og formand for GBK, Albert Brohauge, fortæller at han ser frem til at klubben nu kan gøre opmærksom på sig selv i lokalområdet.

– Vi ønsker at udbrede kendskabet til klubben og dens eksistens på Isbanevej 3 og byde nye medlemmer velkomne. Alle aldre og køn er velkomne. Klubben har en hyggelig og velindrettet salon med fire kegleborde og et carambolebord og køkkenfaciliteter og har eksisteret siden 1959, fortæller han.

Klubben inviterer til åbent hus hver tirsdag aften kl. 18.30 på Isbanevej 3 (skøjtehallen). Man kan blive medlem i en gratis tre-måneders periode, og klubben tilbyder både introduktion til sporten og instruktion efter behov og lyst. Efter prøveperiode kan man få nøgle og der kan derfor spilles billard såvel dage som aftener, tilføjer Albert Brohauge.

DIF og DGI’s foreningspulje uddeler årligt over 40 millioner kroner til projekter i idrætsforeninger, til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.