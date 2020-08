Fødevarestyrelsen har uddelt flere sure smiley’er i Gladsaxe hen over sommeren

Af Peter Kenworthy

På Smiley-hjemmesiden findsmiley.dk offentliggøres kontrolrapporter for alle danske fødevarevirksomheder. Her kan man få alt fra ”ingen anmærkninger” til påbud, bødeforlæg og politianmeldelse, når kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen kommer på uanmeldt besøg.

– Hvis smiley’en er lidt mellemfornøjet, skyldes det, at noget ikke var, som det skulle være, da Fødevarestyrelsen var på besøg, og virksomheden har fået en sanktion, skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Hos tre af supermarkederne på Søborg Hovedgade var der decideret sure smiley’er, da Fødevarestyrelsen var forbi i juni og juli.

Hos Fakta på Søborg Hovedgade 66 gav dette en bøde, fordi der i kølemontre med fersk fisk ifølge kontrolrapporten blev målt temperatur på over 10 grader. Netto i nummer 65-67 fik også en bøde, da der blev målt temperatur på over 9 grader i en montre med fersk fisk. Og i Aldi i nummer 47 blev der målt temperatur på over 8 grader i mælkemontre, der ifølge Fødevarestyrelsen også havde belægninger af snavs og paprester på gulvet, hvilket også resulterede i en bøde.

Desuden fik handicaptilbuddet på Kellersvej 24 en sur smiley og en bøde i juni, på grund af mangelfuld rengøring af flere køleskabe og mikrobølgeovne. Man havde simpelt hen ikke tid til at gøre det rent, blev det bemærket til den tilsynsførende.

Smiley-ordningen har, ifølge Fødevarestyrelsen, betydet generelt bedre hygiejne i danske virksomheder. Fødevarestyrelsen afgørelser kan påklages.