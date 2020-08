Svært at holde farten nede

Det var svært at holde farten under de påbudte 40 km/t på Vandtårnsvej, da Gladsaxe Bladet var på uofficiel fartkontrol. Foto: Peter Kenworthy.

Mange af bilisterne bestod ikke Gladsaxe Bladets fartkontrol – især ikke på Vandtårnsvej og Gladsaxevej

Af Peter Kenworthy

Gennemsnitsfarten på vejene har stor betydning for antallet af trafikulykker. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for, om der sker en ulykke, og hvor alvorlig ulykken bliver, pointerer Rådet for Sikker Trafik. En tirsdag og onsdag eftermiddag tog Gladsaxe Bladet derfor ud for at se om bilisterne kunne finde ud af at overholde fartgrænsen på Vandtårnsvej, Kildebakkegaards Allé, Gammelmosevej, Mørkhøjvej og Gladsaxevej. Ti minutter på hver vej.

På Vandtårnsvej kørte over halvdelen af de 28 biler, der kørte forbi mens Gladsaxe Bladet stod der, over fartgrænsen på 40 km/t. Den hurtigste kørte 52 km/t, mens de fleste kørte under 5 km/t for stærkt.

På Kildebakkegårds Alle kørte lige under hver femte bil over fartgrænsen på 50 km/t – den hurtigste 57 km/t. På Gammelmosevej kørte en ud af ti biler over fartgrænsen på 50 km/t – den hurtigste 54 km/t. Og på Mørkhøjvej kørte flere end hver sjette bil over fartgrænsen på 50 km/t – den hurtigste 55 km/t.

Rekorden blev dog sat på Gladsaxevej. Her var der lidt under halvdelen af de 42 bilister der kørte over de tilladte 50 km/t – den hurtigste kørte hele 73 km/t.

En del bøder

Der ville kunne være blevet uddelt en del bøder, hvis det havde været politiet og ikke Gladsaxe Bladet der havde været på fartkontrol.

Ved en hastighedsbegrænsning på 40 km/t giver en hastighed på 41-47 km/t nemlig en bøde på 1.000 kroner og en hastighed på 48-51 km/t en bøde på 1.500 kroner, ifølge sikkertrafik.dk. Ved en hastighedsbegrænsning på 50 km/t giver en hastighed på 51-59 km/t en bøde på 1.000 kroner.

Vedkommende der kørte 73 km/t stod til en bøde på 2.000 kroner, plus 500 kroner til Offerfonden og et klip i kørekortet.

Vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi, Søren Enemark, vil ikke kommentere på Gladsaxe Bladets undersøgelse, da den bygger på relativt få tal, og fortæller samtidig at politiet ikke er i besiddelse af data der indikerer, at hastigheden i Gladsaxe generelt afviger fra de øvrige kommuner.

Politiet har dog fokus på særlige vejstrækninger, hvor hastighedsgrænserne ikke bliver respekteret, og er opmærksomme på at hastigheden er for høj hos en del bilister – særligt på Vandtårnsvej, tilføjer han.

– Vi er bekendt med, at hastighedsbegrænsningen på 40 km/t på Vandtårnsvej af en del bilister ikke bliver overholdt. Vi har derfor haft særligt fokus på Vandtårnsvej med indsatser rettet mod problemet. Vi arbejder med såvel automatisk hastigheds kontrol såvel som kontrol foretaget af uniformeret personale, siger Søren Enemark.

FAKTA

Det samlede antal dræbte og tilskadekomne danskere, der blev registreret af politiet, faldt ifølge Danmarks Statistik i 2019 til et historisk lavt niveau.

Også i Gladsaxe faldt niveauet – fra 64 med personskade og 8 dræbte i 1999 til 21 med personskade og ingen dræbte i 2018. Der var dog en lille stigning i fra 2018 til 2019, hvor der var 25 med personskade og 2 dræbte i Gladsaxe.

Det er selvfølgeligt ikke kun bilisternes adfærd i trafikken der giver ulykker. I en Rambøll-rapport fra sidste år, om cyklisters adfærd i signalregulerede kryds, viste en spørgeundersøgelse at der ofte opleves uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister. Samt at bilisterne mest er generet af cyklister, der kører uden lys i mørke, cykler over for rødt, og cykler på kørebanen selvom der er cykelsti.