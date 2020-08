Tæt på atletik-guld

Joel Ibler Lillesø fik bronze til DM. Foto: Kaj Bonne.

Bagsværd Atletik Club fik to sølv og to bronzemedaljer til DM i Atletik i weekenden

Af Peter Kenworthy

Mia Mørck fra Bagsværd Atletik Club fik lørdag bronze i kvindernes 1500 meter, under et sekund efter vinderen, Simone Glad fra Sparta. Og søndag var der flere medaljer til Bagsværd-løberne, der lige præcis ikke fik hevet guldmedaljer hjem til Gladsaxe i den stegende hede på Østerbro Stadion.

Andreas Bube fik sølv på herrernes 800 meter, i et tæt løb hvor Kristian Ulbjerg Hansen fra Aalborg vandt med 29 hundrededele, Mia Mørck fik også sølv på kvindernes 800 meter, sølle 12 hundrededele efter Mathilde Jensen fra Aarhus 1900. Og det unge talent, Joel Ibler Lillesø, fik bronze på mændenes 5000 meter, i endnu en tæt finale.

– Kristian løb et rigtig flot løb, er i kanon form og han var bedste mand på dagen. Jeg har desværre været skadet i foråret og kun løbetrænet for alvor siden starten af juli, så min dagsform kunne simpelthen ikke matche Kristians. Havde jeg haft et par uger mere til at forberede mig, så er jeg sikker på, at jeg ville have løbet meget bedre, fortalte Andreas Bube.

Også Mia Mørck var skuffet, over at ”miste” guldet, selvom hun fortalte at hun var glad for at kunne konkurrere igen.

– Det har været et år med mange op og nedture og det er bare fantastisk at være løbende igen. Der var god stemning på stadion og det var en fornøjelse at kunne repræsentere min klub igen, fortalte hun.

Joel Ibler Lillesø var til gengæld fint tilfreds med bronzemedaljen.

– Jeg hader at tabe, og det er nok derfor jeg er lidt irriteret over at blive slået i dag. Men any way, så er jeg også rigtig godt tilfreds. At tage bronze som en ”uerfaren” 16-årig, i et exceptionelt godt felt er rigtigt godt, mente han.