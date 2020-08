Teenagere skal blive i foreningslivet

Foto: Arkivfoto: Kaj Bonne.

Det mener GIF Gymnastik, som eksempelvis via opvisningsholdet for ”12+ bredde” har sat ekstra fokus på at fastholde teenagere i foreningslivet

Af Henrik Hvillum

Tendensen i Danmark ser nemlig ud til, at mange unge fravælger sporten frem for venner, skolearbejdet og andre tilbud.

Heldigvis har coronaperioden ikke fået gymnastik-drenge og piger til at falde fra hos GIF Gymnastik. Tværtimod har de unge mennesker savnet at træne med vennerne og det fællesskab, som knytter dem sammen.

Trænerne i GIF har derfor knoklet for at stable en sommercamp på benene. Det har været en kamp mod tiden, da gymnastik var en af de sidste sportsgrene der blev lukket op for.

Trænerne var optimister, og det lykkedes dem at samle næsten hele opvisningsholdet på 40 gymnaster til tre svedige, sociale, sjove og ikke mindst ”springfyldte” dage i Gyngemosehallen i juli måned.

– Vi har haft ekstra fokus på denne målgruppe, da vi ved at mange unge vælger sporten fra. Nu hvor der har været et langt forår uden træning, er vi stolte over at have samlet rigtig mange teenagegymnaster til en fantastisk sommer springcamp, siger Rikke Alstrup-Hansen, træner for 12+ drengene og opvisningsholdet.

Fællesskabet er tilbage

Hun glæder sig samtidig over, at hallen igen emmer af et fantastisk gymnastikfælleskab på tværs af drenge og piger.

– I den efterfølgende weekend afholdt vi GIFs årlige bredde-sommercamp. Her deltog 45 springglade 9+ piger og drenge, hvoraf knap halvdelen var 12+ gymnaster. Tænk at vi i GIF kan være med til at skabe fede fælleskaber, hvor det er tydeligt at se og mærke, at ungerne på trods af nedlukningen har savnet hinanden og ikke mindst deres sport, siger Rikke Alstrup-Hansen afslutningsvis.

For de fleste holds vedkommende starter træningen i GIF Gymnastik i uge 34, d.v.s. fra mandag d. 17. august.