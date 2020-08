Lær de mest almindelige tegn på stroke og reager i tide

Af Redaktionen, redigeret

Prins Joachims blodprop i hjernen har sat fokus på stroke – som er en samlet betegnelse for blødning eller blodprop i hjernen, som kan være livsfarlig og er en hyppig årsag til at voksne får et handicap.

Hver dag får 33 danskere nemlig et stroke, fortæller oplysningsindsatsen Red Hjernen, det blev lanceret af Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden i efteråret 2019.

Det kan være svært at genkende tegnene på et stroke, men de mest almindelige tegn er at den ene arm og mundvig hænger, samt at ordene ikke hænger sammen. Hvis dette er tilfældet skal man, ifølge Red Hjernen, straks ringe 1-1-2.

Den bedste behandling af et stroke gives nemlig gives inden for 4-5 timer efter de første symptomer.