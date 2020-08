Tennismedaljer til AB

Til trods for corona-pandemien, har det alligevel været muligt at spille Sjællandsmesterskaberne i tennis på Dragør Tennisklubs anlæg

Af Redaktionen, redigeret

Til trods for corona-pandemien, har det alligevel været muligt at spille Sjællandsmesterskaberne i tennis på Dragør Tennisklubs anlæg. Her spillede AB’s Nicholas Petrovic sig frem til to finaler i U16-rækken, og fik sølv i både single og double.

På seniorsiden nåede Josefine Grünfeld en flot semifinaleplads, og i herredouble blandt motionisterne var der guldmedaljer til Jesper Erichsen og Kenneth Jørgensen, som vandt en tæt kamp med cifrene 7-5 og 6-4, fortæller klubben.