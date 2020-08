Tryg på stranden

Foto: Colourbox.

Man skal vælge en strand med livredder og huske baderåd, siger TrygFonden

Af Redaktionen, redigeret

Efter en kølig og våd juli måned kom det gode vejr endelig, og det gav travlhed for livredderne på strandene. I den kommende tid lover metrologerne fortsat varmt og solrigt vejr, og det kan trække mange både børn og voksne til de danske strande.

Livredderne opfordrer derfor til, at man vælger en strand med livreddere, og at man bader mellem de rød-gule livredderflag, som markerer livreddernes primære zone, fortæller TrygFonden Kystlivredning.

– Det er her livredderne konstant har øjnene på vandet og hurtigt kan spotte, hvis en badegæst kommer i problemer. En nødstedt badegæst kan ikke altid selv signalere, at han eller hun er i problemer, og derfor vil andre badegæster ikke nødvendigvis opdage, at personen er i fare. Du får derfor den største sikkerhed ved at bade der, hvor livredderne holder et skarpt øje, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Fortsat risiko for revlehuller

For nyligt advarede livredderne mod revlehuller og badning ved høfder, moler og bølgebrydere langs de danske kyster. Alligevel har der været flere hændelser rundt omkring i landet bl.a. på Tversted Strand, hvor en ældre mand blev fanget i et revlehul og måtte reddes i land af livredderne. Så det er bestemt stadig en advarsel, der er gældende, fortæller René Højer, programchef i TrygFonden.

– Det er fortsat risiko for revlehuller, og vi opfordrer derfor til, at man er særligt opmærksom på de lokale forhold. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er revlehuller på stranden, eller hvordan du skal tackle et revlehul, så kan du altid gå hen til livredderne og spørge dem til råds og når du bader mellem livredderflagene, så bader du i et område, hvor livredderne har sikret sig, at badeforholdene er forsvarlige, tilføjer han.

Ved badning på en strand uden livreddere bør man være særligt opmærksom på at følge de fem baderåd: Lær at svømme, gå aldrig alene i vandet, læs vinden og vandet, lær stranden at kende, slip ikke børnene af syne.

En sejlivet og livsfarlig bademyte

Livredderne møder hver dag på strandene en række myter, som de gerne vil have aflivet. Særligt én myte kan være livsfarlig, understreger Lasse Serup Jensby, driftschef i TrygFonden Kystlivredning.

– På strandene møder vi ofte forældre, der fortæller deres børn, at de trygt kan gå i vandet til navlen. Men det kan være et livsfarligt råd, hvis forholdene ikke er til det. Små børn kan nemt blive væltet omkuld af bølger, hvis de står i vand til navlen, og ved stærk strøm kan både børn og voksne komme i alvorlige problemer, hvis de går ud til navlen. Vi opfordrer derfor altid til, at man lærer at svømme, bader efter forholdene og aldrig går i vandet alene. Det er heller ikke nok for forældrene at holde øje med børnene fra stranden. De skal gå med børnene i vandet. Det er både det sikreste og det hyggeligste, siger Lasse Serup Jensby.