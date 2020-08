Tyvene nåede ikke langt

Fanget kort tid efter indbrud på Blomstermarken

Af Peter Kenworthy

Københavns Vestegns Politi har varetægtsfængslet en 20 årig mand, der er mistænkt for indbrud og biltyveri i Søborg. Hans kammerat er også sigtet i sagen, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Natten til onsdag den 26. august klokken lidt i tre blev en af politiets patruljer sendt til et indbrud på Blomstermarken i Søborg. Efter at have talt med beboeren i det hus der havde været indbrud i, kørte betjentene rundt i området omring huset for at søge efter spor.

I den forbindelse fik politifolkene øje på en bil, der var meldt stjålet. Da politifolkene forsøgte at kontakte de to mænd i bilen, speedede bilen op og kørte hurtigt fra stedet. Patruljen satte efter bilen og bragte den til standsning på Fremtidsvej, fortæller Københavns Vestegns Politi.

– De to mænd i bilen sprang ud af bilen og forsøgte at løbe fra politifolkene, men blev hurtigt løbet op og anholdt. I bilen fandt politifolkene efterfølgende koster fra indbruddet på Blomstermarken og de kunne dermed kort efter levere tyvekosterne tilbage til rette ejer, tilføjer politiet.

De to mænd blev siden fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup. Den 20-årige mand er varetægtsfængslet til den 9.september, mistænkt for indbrud og flere tilfælde af biltyverier i Søborg, fortæller Vestegnens anklagere.