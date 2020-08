Uafgjort i Værebro efter hårdt spillet kamp

Værebro-spillerne var ikke specielt tilfreds med dommeren. Foto: Kaj Bonne

VB 1968 spillede 2-2 med Albertslund IF på Skovbrynets kunstgræs

Af Peter Kenworthy

Efter oprykning fra serie 1, vandt VB 1968 sin første kamp med 3-0. Det var derfor topholdet i Sjællandsserien der tog imod Albertslund IF på Skovbrynet Skoles kunstgræs i Værebro.

Og VB 1968 lagde da også bedst ud. Værebroholdet pressede udeholdet højt oppe på banen, og havde bolden absolut mest i store dele af kampen.

Et gult kort til hjemmeholdets Onur Ay, for et flyvespark i hovedhøjde efter 10 minutter, indikerede også at det ville blive en hårdt spillet kamp. Og det skulle vise sig på ingen måde at blive kampens sidste gule kort.

Albertslund var dog også ude med riven, især mod hattrick-helten fra sæsonens første kamp, Ercan Demirbas, der tilsyneladende skulle stoppes for enhver pris og med alle midler.

Begge hold havde gode chancer i den første halve time af kampen, med det var udeholdet der først fik bolden i kassen. Tim Weise tog turen fordi et par forsvarsspillere i hjemmeholdets højre side det 41. minut, og lagde en præcis aflevering ind til Youssef Bohid, der sikkert scorede til 1-0.

Minuttet efter var VB 1968 lige ved at udligne, og lige inde dommerens pausefløjt endte et hjørnespark hos Ercan Demirbas, der tørt sparkede bolden i kassen til 1-1.

Dramatisk afslutning

Anden halvleg fulgte samme opskrift som første. VB 1968 pressede højt og var klart mest på bolden, mens Albertslund var farlige på kontraløb.

Og 56 minutter inde i kampen bar hjemmeholdets pres frugt, da indskiftede Nicolai Sonne tryllede på højrekanten og lagde et millimeterpræcist indlæg ind i hovedet på Martin Blink, der resolut headede bolden i mål til 2-1-føring til VB 1968.

Desværre for hjemmeholdet sparkede Albertslunds Tim Weise lidt ufortjent bolden op i krydset i den anden ende af banen et kvarter senere til 2-2, og så var VB 1968 lige vidt.

Der blev ikke scoret mere i kampen, selvom VB 1968 pressede på for et sejrsmål. Men der var stadig masser af drama tilbage i kampen for de omkring 150 tilskuere.

Med fem minutter igen sparkede en velspillende Nicolai Sonne bolden lige fordi den ene opstander, efter et lynhurtigt kontraløb. Tre minutter senere var Ercan Demirbas på spil på endnu et kontraløb, men han tog et træk for meget i feltet, og den store chance løb ud i sandet.

Og lige før dommerens slutfløjt måtte VB 1968’s Onur Ay trække i en gevaldig nødbremse lige uden for feltet, for at forhindre en 100 procent-chance til Albertslund. Rødt kort til Ay og yderligere et par gule kort til en spiller fra hvert hold, for nogen lige lovlige kontante meningsudvekslinger.

I hvad der skulle vise sig at være kampens sidste chance, sparkede en Albertslund-spiller bolden på undersiden af overliggeren, før en af hjemmeholdets spillere fik sparket bolden væk, og kampen sluttede 2-2. Et resultat som Albertslund kunne være mest tilfreds med.