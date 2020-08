Vil kigge på antallet af klager

Byrådet diskuterede omsorg i kommunens plejecentre

Af Peter Kenworthy

Venstre stillede til byrådsmødet i går spørgsmål om omsorgen i kommunens plejecentre, i kølevandet på TV2-dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”, der viste alvorlige omsorgssvigt på plejecentre i Randers og Aarhus.

Her ville Venstre blandt andet høre om hvorvidt forvaltningen havde kendskab til lignende svigt i Gladsaxe og om eventuelle anmærkninger fra tilsyn, samt om hvordan kommunen arbejder med at forhindre svigt i plejen og hvor mange klager man modtager fra pårørende.

For det er noget vi aktivt må sikre os er i orden, og det er afgørende at der er en effektiv ledelse på plejecentrene, mente Henrik Bach Mortensen (V). Han ville også gerne have styr på, hvor mange klager der har været, fortalte han.

Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F), svarede et ”klart nej” til at forvaltningen havde kendskab til svigt som i Randers og Aarhus på Gladsaxe Kommunens plejecentre, men at det ikke betød at der aldrig sker fejl. Hun nævnte også påbuddet til Kildegården, som hun sagde der blev arbejdet målrettet med at forbedre.

Klager tages altid meget alvorligt, men forvaltningen foretager ikke registreringer over hvor mange klager Gladsaxes plejeboliger får, men der er tale om få, tilføjede Müller.

– Du har lidt en pointe med klagerne. Det vil vi gerne kigge på, lovede hun Henrik Bach Mortensen.