Jeg er stor tilhænger af, at Gladsaxe kommune har tilsluttet sig ”Vild Med Vilje” projektet. Men der er noget jeg undrer mig over når jeg ser oversigten over de steder i kommunen som er en del af dette.

Af John Bøge Petersen

John Bøge Petersen, Marienborg Park 17

Jeg er stor tilhænger af, at Gladsaxe kommune har tilsluttet sig ”Vild Med Vilje” projektet. Men der er noget jeg undrer mig over når jeg ser oversigten over de steder i kommunen som er en del af dette.

Jeg kan ikke finde fortovet/området ud for Gladsaxevej 198 (GXU, den gamle Marielyst Skole).

Det har virket som, at dette har været en del af ”Vild Med Vilje” i årevis. Så meget at fortovet bliver løftet af beplantningen. Jeg er ikke biolog, men for mig ser det ud som om, at der også vokser flyvehavre (hvilket er ulovligt).

Gad vist hvor længe det skal blive ved med at se sådan ud.