15 år i Søborg

Lingxiao Chen åbnede butikken da hun havde små børn og arbejdede i restaurationsbranchen. I stedet for at servere færdigretter i en restaurant eller kantine, fik jeg ideen til at åbne en butik, hvor kunderne kunne købe kinesiske madvarer og selv tilberede dem derhjemme, sagde hun til Gladsaxe Bladet i 2015. Foto: Gitte Ganderup

Kina i Søborg har ligget på hovedgaden i 15 år og det skal fejres

Af Gitte Ganderup