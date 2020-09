250 bliver ikke afkortet

Bussen skal stadig køre fra Gladsaxe Trafikplads til Bagsværd Station

Af Peter Kenworthy

250S og bussens passagerer har haft en rimelig omskiftelig tilværelse i de senere år. Blandt andet har Høje Gladsaxe mistet en hurtig og direkte rute til byen.

Et forslag om også at nedlægge bus 250S mellem Gladsaxe Trafikplads og Bagsværd Station er dog blevet trukket tilbage af Region Hovedstaden, der har ansvaret for koordinering og finansiering af busserne i regionen sammen med kommunerne. Forslaget ville have sparet 1,9 millioner kroner på den kollektive trafik.

– I foråret blev regionsrådet nødt til at spare på en række busruter på grund af faldende passagertal. I budgettet for 2021 fandt politikerne dog penge til at undgå besparelse på nogle af ruterne, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

– Med budgetaftalen for 2021 sikrer vi nu … at bus 250S fortsat kører til Bagsværd Station, skriver Region Hovedstaden i selve budgetaftalen.

Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), fortæller at hun er lettet over, at regionen har valgt at droppe forslaget om at afkorte 250S’ rute.

– Desværre har regionen stadig valgt at fastholde de fleste af de øvrige varslede besparelser på den kollektive trafik, tilføjer Trine Græse.