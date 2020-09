250S til både Høje Gladsaxe og Mørkhøj

Der har været skrevet og sagt meget om de nye buslinjer, der fulgte med Cityringens åbning inde i København, særligt omkring 250S rute igennem Gladsaxe.

Af Ole Skrald og Jakob Skovgaard Koed

Ole Skrald (A) og Jakob Skovgaard Koed (A), formand og næstformand i Trafik- og Teknikudvalget

Der har været skrevet og sagt meget om de nye buslinjer, der fulgte med Cityringens åbning inde i København, særligt omkring 250S rute igennem Gladsaxe. Der har været arbejdet hårdt og længe på at finde en løsning, og i Socialdemokratiet støtter vi derfor nu en ruteændring, så hver anden 250S bus igen kører forbi Høje Gladsaxe. Konkret betyder det, at Gladsaxe vil give et bidrag, så Region Hovedstaden kan tilpasse 250S til en ligelig deling mellem Gladsaxe Møllevej/Mørkhøjvej og Vandtårnsvej/Gladsaxevej, hvorefter den igen samles på Hillerødmotorvejen v. Utterslev.

Det “Nye Bynet”, som blev lagt frem af Movia i 2018, og vedtaget i alle kommunerne og Regionen, var under forudsætning af at stoppestedet for 250S langs Hillerødmotorvejen blev genåbnet. Dette krævede at Københavns Kommune også ville støtte en genåbning, hvilket ikke er sket, og det har været med til at gøre busdriften utilfredsstillende for bl.a. Høje Gladsaxe.

Før sommeren besluttede vi samtidig i udvalget, at bus 68 skal køre 20 minutters drift i myldretiden og aftentimerne fra december 2020. Hermed afhjælper vi noget af problemet, så hurtigt som det er muligt, da det tager tid før Movia kan ændre kontrakterne på de enkelte buslinjer. Hvis Region Hovedstaden vælger at støtte forslaget om 250S, så vil den fra næste sommer dække både det ydre Mørkhøj, og Høje Gladsaxe.