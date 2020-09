Der er sat 21 5g-master op i Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy

Nyt mobilnetværk er åbnet. Det kræver dog 5g-klar smartphone og abonnement at bruge det

Af Peter Kenworthy

TDC Net fortalte i januar, at man opgraderede mobilnetværket i hele Gladsaxe Kommune, så det understøtter 5G. Nu er 5G-netværket så åbnet i store dele af landet, så op imod 80 procent af danskerne vil få adgang til 5g inden udgangen af september (inklusive i Gladsaxe), fortæller TDC Net.

– Åbningen omfatter adgang til den fulde 5G oplevelse i centrum af København, Odense, Aarhus samt Helsingør. Er du på 5G i andre dele af landet, vil du fortsat kunne opleve 5G som en opgradering, med blandt andet højere hastigheder og reduceret forsinkelse, skriver TDC Net i en pressemeddelelse.

Ifølge TDC net vil 5G i fremtiden være i stand til at levere downloadhastigheder, der er op til 20 gange hurtigere end 4G.

Ifølge Energistyrelsens mastedatabase, er der 21 5G-master i Gladsaxe. For at gøre brug af 5G-netværket kræver det dog at man har en telefon og et abonnement der understøtter 5G-teknologien, hvilket kun de nyeste smartphones fra nogle af producenterne har.