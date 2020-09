Amazon er på vej

Foto: Colourbox.

De lokale butikker skal fokusere på kundeservice og sammenhold

Af Peter Kenworthy

I investeringsindustrien taler man om ”Amazonificering”. ”Amazon er i stigende grad en tsunami, der potentielt rammer alle sektorer”, skrev investeringsforeningen Worldwide, i en rapport fra 2018.

Amazon giver nem og hurtig adgang til et utal af produkter for kunderne, direkte fra sofaen. Og Amazon er, til forskel fra mange af de fysiske butikker, kommet styrket ud af coronakrisen.

– En ting som vi har lært af coronakrisen er, hvor vigtig Amazon er blevet for vores kunder, skrev Amazon i sin seneste årsrapport, og tilføjer at man vil fortsætte en aggressiv investeringspolitik, ”for at udnytte og udvide vores kundegrundlag, brand og infrastruktur”.

Tech-giganten er på vej ind i Sverige – med sitet Amazon.se og et logistikcenter i Eskilstuna. Man er desuden i gang med at planlægge dansk ekspansion, siger Dansk Industri, hvilket kan ramme boghandlere og elektronikforhandlere, men også presse de store detailkæder og andre danske virksomheder.

Farligt for detailhandlen

Direktør i konsulentvirksomheden Retail Institute Scandinavia, Dorte Wimmer, pointerer at Amazon på en måde allerede er i Danmark, da mange danskere allerede handler på platformen.

– Men i Sverige åbner de op for Prime-medlemskab. Det kommer også snart i Danmark, og er farligt for den danske detailhandel, siger Dorte Wimmer.

Amazon Prime giver betalende brugere services som almindelige Amazon-brugere ikke har mulighed for at bruge, som hurtig levering, streaming af musik og video og gratis levering.

Amazon eksperimenterer desuden med dronelevering og fysiske kasseløse butikker i hjemlandet USA, hvor landets finansminister, Steven Mnuchin, sidste år udtalte at Amazon havde ødelagt USA’s detailhandel. Amazon svarede, ifølge Washington Post, at små og mellemstore virksomheder tværtimod blomstrede på grund af salg via Amazon.

Ifølge Steve Stusgaard, der er formand for Vores Bagsværd (tidligere Handelsforeningen Bagsværd) og ejer Bagsværd Vinhandel, at Amazon er en effektiv maskine, som har formået at indtage verden og nethandel med en foruroligende kraft.

– Jeg ser det som en kæmpe græshoppesværm, som kan æde alt liv og lægge store områder øde. Succesen bygger selvfølgelig på at de har lavet en handelsplatform, som giver forbrugeren uanede muligheder. Og det er jo altid forbrugeren der bestemmer. Men bygget på effektiv overvågning, hvor alt ens færden på nettet aflæses og udnyttes, siger Steve Stusgaard.

Kundeservice og sammenhold

Dorte Wimmer anbefaler at butikkerne forstærker det de er gode til i forvejen, som ikke mindst er kundeservice og at skabe relationen til kunden.

– For man kan ikke skabe de samme relationer online eller digitalt, som man kan i det fysiske møde. Og så bliver det også rigtig vigtigt at man står sammen, og ser naboen som en der kan hjælpe. For eksempel gennem fælles åbningstider og ved at skabe en levende hovedgade, tilføjer Dorte Wimmer.

Steve Stusgaard mener også at man skal sætte alt ind på service og den personlige kundekontakt, men at det samtidig er op til forbrugerne hvilket byrum og handelsliv de ønsker.

– Det koster penge og ressourcer at drive en lokal fysisk forretning. Så man kan kun håbe at borgerne ønsker en aktiv og levende by, som også skaber mulighed for det store program af aktiviteter som de handelsdrivende i byen skaber. Jeg tvivler på at Amazon vil arrangere fastelavn, Go’ Nat Bagsværd, julebelysning, sponsorere lokale sportsklubber og så videre, siger han.

Steve Stusgaard tilføjer at man i Vores Bagsværd arbejder benhårdt på at skabe et attraktivt handels- og byliv.

– Uden at løfte sløret for meget for den nye og spændende struktur, så kan det da nævnes at projektet bygger på at samle hele byen, ikke kun detailbutikker, men også det liberale erhverv, klinikker, foreninger og så videre og ikke mindst borgerne, så alle får en mulighed for at støtte og stå sammen, så vi er sammen om at skabe en endnu mere levende og blomstrende by, fortæller han.

Liv efter butiksdøden

Og så skal man trods alt huske at de fysiske butikkers salg stadig klart overskygger e-handel i Danmark, selvom sidstnævnte er i vækst. Og samtidig har tiden med corona også tilsyneladende vist, at mange kunder er parat til at støtte op om de lokale butikker, og betale lidt mere for kvalitet og service fra en leverandør som bogstaveligt er til at tale med.

Og ifølge Dansk Erhverv er det et liv efter butiksdøden.

– Selvom antallet af arbejdssteder i detailhandlen har været i frit fald i en årrække, så har udviklingen ligget stille i perioden 2015 til 2017. Butiksdøden er et udtryk for en omstilling af detailhandlen snarere end et livtag med detailhandlen, pointerede man i en analyse sidste år.

I analysen fremviste man også tal der viste at antallet af detailhandelsarbejdssteder i Gladsaxe viste en pæn stigning fra 2016 til 2017, efter at have vist en faldende tendens i årene forinden.