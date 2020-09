Arbejder hjemmefra igen

Den enkelte leder i Gladsaxe Kommune tager stilling til hvem der skal arbejde hjemmefra

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune kom blandt de røde kommuner, der har et smittetal på mere end 20 smittede per 100.000 borgere, i denne uge. Kommunen har derfor besluttet at sende medarbejdere hjem.

– Alle, der kan udføre deres opgaver lige så godt hjemmefra, skal arbejde hjemmefra fra onsdag den 9. september 2020. Det er den enkelte leder, der tager stilling til, hvem der konkret skal arbejde hjemme, fortæller Gladsaxe Kommune.

Kommunen kan dog ikke sige, hvor mange, det er, kun at alle opgaver løses og at det kun er medarbejdere, der kan løse deres opgaver lige så godt hjemme fra som hvis de sad på deres arbejde der skal arbejde hjemmefra.