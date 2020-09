Bagsværd-løberen Joel Ibler Lillesø fik guld og sølv til DMU

Af Peter Kenworthy

Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd Atletik Club havde fravalgt favoritdisciplinen 5000 meter til DM Ungdom i atletik for 16-22-årige, og satsede i stedet på 800 og 1500 meter.

På 1500 meteren i D17 vandt Lillesø guld i overlegen stil, med over tre sekunder ned til Jonathan Sigvardsen fra Viborg AM i tiden 4:21,38. Og på 800 meteren i D17 fik Lillesø sølv, i tiden 1:54, 36 – et halvt sekund efter Sigvardsen.