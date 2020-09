Bedre trivsel for anbragte børn

Gladsaxe Kommune og Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og unge laver projekt om plejebørns trivsel

Af Peter Kenworthy

Alt for mange anbragte børn ender uden en afgangseksamen fra folkeskolen og uden uddannelse. Nye tal fra Alliancen for Anbragte Børn og Unge viser, at hver sjette tidligere anbragte er på førtidspension, når de fylder 30 år.

– Når det kommer til børnenes læring, er der behov for et styrket fokus. Børn, der er blevet anbragt, har ofte brud og perioder med tumult med i bagagen. De har brug for nogen som bestyrker dem i, at de kan komme til at kunne meget mere – at de har et læringspotentiale, som de kan udnytte, siger projektleder Charlotte Bredahl Jacobsen fra Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge.

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge samarbejder derfor om et projekt der følger plejebørns trivsel med syv kommuner, heriblandt Gladsaxe.

Formålet med projektet, der hedder Mig og min plejefamilie, er på kort sigt at forbedre anbragte børn og unges trivsel og læring, og på lang sigt at styrke børnenes muligheder for at mestre deres liv, så de uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og undgår sociale problemer.

Gennem projektet får kommunen nu en pallette af nye værktøjer til systematisk at følge plejebørnenes trivsel og læring, så der kan sættes tidligt og målrettet ind.

– Det er nogle meget dybdegående screeningsredskaber med fokus på læring, opmærksomhed og koncentration. Dem kan vi bruge i arbejdet hele vejen rundt om barnet, fortæller læringskonsulent i Gladsaxe Kommune, Sofie Heede.

Afprøvningen af de nye metoder startede i Gladsaxe 10. september.