VB 1968 og Hero vandt i weekenden

Af Peter Kenworthy

Den tidligere landsholdsspiller Nicki Bille scorede sit første mål for VB 1968 efter en times spil, da Værebro-klubben hjemme vandt 2-0 over Lundtofte fredag. Han måtte dog lade sig skifte ud med en skade kort tid efter. VB ligger nummer 3 i fodboldens Sjællandsserie efter 4 kampe.

Gladsaxe Hero hev en 2-1-sejr hjem i Ølstykke lørdag, efter at have spillet med 10 mand i en halvleg, og fører serie 1, pulje 1. Bagsværd BK tabte ude 0-2 til Frem Hellebæk, efter at have brændt et straffe i starten af kampen, og ligger nummer 5 i serie 2, pulje 1. Og Søborg FC og IF Bytoften spillede 1-1 søndag på Vadgård Skole i serie 4, pulje 4.