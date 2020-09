De store skolebørn kan nu gå til morgenboksning i bokseklubben

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bokseklub er glade for tiden. Man har nemlig indgået et samarbejde med Gladsaxe Sports College, så skolebørn i Gladsaxe fra 6. klasse og op kan gå til boksning i bokseklubben to dage om ugen, de to første skoletimer om dagen, fortæller bestyrelsesformand Robert Larsen.

Sports College Gladsaxe er en nonprofit idrætsforening, som tilbyder ekstra individuel træning til unge sportsudøvere.