Byrådet talte om budget

Gladsaxe Byråd 1.behandlede borgmesterens budgetforslag. Byrådets partier havde mange forslag og idéer

Af Peter Kenworthy

I går var det tid til den indledende politiske dans om borgmesterens budgetforslag, hvor partierne hver især havde mange forslag til budgettet.

Borgmester Trine Græse (A) fortalte at hun håbede på konstruktive forhandlinger og et bredt forlig, samt at hun har haft særlig fokus på børn og den grønne omstilling i budgetforslaget. Blandt andet med forslag om minimumsnormeringer i børnehusene fra nytår og penge til at rense Bagsværd Sø.

– Når man hører borgmesteren fremlægge sit budget, så kunne man godt få den opfattelse, at det mest handler om at trække lidt fra her og lægge lidt til der, og så går alting godt. Og der er også mange ting der fungerer i den kommunale service, mente Venstres Astrid Søborg.

Men hun fremhævede samtidig flere kommunale udfordringer som vold og utryghed, dårlig busbetjening manglende læse- og skrivefærdigheder i skolerne, som Venstre gerne så løst.

Minimumsnormeringer og skolenedlæggelse

Andre af byrådets partier ville også rigtig gerne tale om kommunens børn.

Dansk Folkeparti mente, at der ville være mere tid til børnene, hvis man fjernede noget af dokumentationen i Gladsaxes børnehuse.

– Så derfor behøver det måske ikke at blive så dyrt at tilføre mere personale, som borgmesteren lægger op til. Men behovet at frigøre mere tid til pædagogisk personale, så der er mere tid med børnene, sagde Kristian Niebuhr (O).

Lokallisten Gladsaxe forslog at kommunen kunne vente til 2022 eller 2023 med minimumsnormeringerne, så der er tid til at få uddannet flere pædagoger og pædagogiske assistenter, da det ellers ”kunne risikere at blive et tomt løfte til Gladsaxes forældre, hvis vi indfaser det her for hurtigt”, fortalte Lise Tønner (LG).

Og De Konservative var uenige i nedlæggelsen af Skovbrynet Skole og anlæg af en helt ny skole på Ringbo-grunden, fortalte Lars Abel (C).

– Det er ikke en nødvendig omkostning, når vi har en i øvrigt god skole allerede, og en ny ikke vil ændre afgørende på de udfordringer, som gælder for Skovbrynet Skole, tilføjede han.

Vasketøj og grøn omstilling

Også andre emner, som de ældre og miljøet, blev vendt.

Her var SF ærgerlige over den foreslåede besparelse på de ældres vasketøj.

– Vi forstår ikke at man vil gøre det dyrere for vores ældre medborgere at få vasket tøj. De er i forvejen presset på økonomien, så drop nu den besparelse, sagde Serdal Benli (F).

Det Radikale Venstre mente at Gladsaxe skal gå forrest, og genskabe en naturlig og sund Bagsværd Sø, der både kan bades og fiskes i.

– Vi er meget glade for at vi nu kan … igangsætte et forsøg med at rense vandet, så vi forhåbentlig kan komme et skridt tættere på at genskabe et naturligt dyre og planteliv, sagde Christina Rittig Falkberg (B).

Og for Enhedslisten var det blandt andet afgørende at budgettet skal fremme den grønne omstilling, fortalte Trine Henriksen (Ø).

– Det er supergodt, at det forslås at der afsættes flere penge til den kollektive trafik, efter den nedskæring der var sidste år. Men vi synes ikke at det er nok, i forhold til den grønne omstilling, pointerede hun, og tilføjede at der også skulle afsættes flere penge til cykelstier og –parkering samt energirenoveringer.

Det endelige budgetforlig, som et flertal i byrådet har forhandlet sig frem til, indgås i midten af september. Budgettet 2. behandles og vedtages derefter i byrådet 7. oktober.