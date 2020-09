Computerhjælp

Temadag med fokus på computere i RepairCafe

Af Peter Kenworthy

Nu har RepairCafe snart fungeret i et år med en stor afbrydelse under corona-nedlukning. På tirsdag den 29. september holder RepairCafé temadag hvor der sættes fokus på PC/computer-problemer, ud over de almindelige opgaver. Mange oplever nemlig irriterende situationer med for eksempel meget langsomme maskiner.

På RepairCafe kan man få hjælp til at få bedre udbytte af sin PC, hvis der er blokeringer i arbejdsprocessen. Der kan naturligvis være manglende kapacitet i maskinen, men der kan man måske også få vejledning til at løse problemet. RepairCafe gennemføres med omhyggelige Corona foranstaltninger så både gæster og fixere (hjælpere) kan være trygge.