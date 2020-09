Coronarestriktioner rammer Fredagsklubben

Når Gladsaxe Kommune har inddraget festsalen på Kildegården til genoptræning, skyldes det alene corona-krisen.

Af Herle Klifoth

Herle Klifoth, afdelingsleder af Sundhed og Rehabilitering

Når Gladsaxe Kommune har inddraget festsalen på Kildegården til genoptræning, skyldes det alene corona-krisen. I festsalen kan vi efterleve sundhedsmyndighedernes afstandskrav og i sikre og trygge rammer tilbyde vores udsatte og sårbare borgere den genoptræning, som har så stor betydning for deres fremtidige liv og førlighed. Det går desværre udover Fredagsklubben, som normalt har benyttet festsalen. Det beklager vi.

For vi har intet ønske om hverken at true eller lukke Fredagsklubben eller andre af vores klubber i Gladsaxe, sådan som formand Niels Abrahamsen skrev i sidste uge. Tvært imod har vi i stedet tilbudt Fredagsklubben andre lokaler på Kellersvej, på Telefonfabrikken samt på Grønnemose Skole. Men desværre er ingen af disse lokaler faldet i klubbens smag. Og så længe coronaen er iblandt os, har vi ikke andre ledige lokaler at tilbyde. På grund af coronaen har vi også måttet indskærpe overfor andre klubber, at de ikke bør samle alle medlemmer på én gang.

Det har der været stor forståelse for, og jeg har ikke hørt, at klubberne ikke har kunnet få det til at fungere. Derfor håber jeg også, at Fredagsklubben vil overveje de tilbudte lokaler en gang til, så I på trods af coronaen kan få en god sæsonstart. Har I brug for hjælp og sparring, er I velkommen til at kontakte ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på telefon 39 57 55 43.