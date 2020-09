SPONSORERET INDHOLD: Iskold og læskende danskvand med alkohol på en lun sommerdag. Eller bare iskold og læskende danskvand med alkohol på en hvilken som helst dag. Det er det, vi hos DANSK allerbedst kan lide.

Af SPONSORERET INDHOLD:

Det er det, vi hos DANSK allerbedst kan lide. Okay, og mange andre ting selvfølgelig. For vi er også ret vilde med det faktum, at der i vores danskvand med alkohol kun er naturlige smage, 100 kalorier og derudover 4% alkohol. Med andre ord er vores drinks et frisk og lettere alternativ til de mange sukkerholdige drikkevarer, der giver dig sukkerlage på tænderne og klistrede hænder.

Til de gode fester og spontane aftaler

Vi har brugt lang tid på at udvikle vores danskvand med alkohol. Og det tror vi du vil kunne smage. I hvert fald håber vi, at du har lyst til at smage DANSK. Måske du bliver lige så vild med vores danskvand med alkohol, som vi allerede er. Vi elsker de gode fester, de hyggelige og spontane aftaler med vennerne, de lune sommerdage på stranden og de sjove og uforglemmelige stunder på festivalen. Og det er netop med tanke på disse stunder, at vi har skabt DANSK. En frisk, læskende og lækker drink, der går helt perfekt til de hyggelige og sociale selskaber i venners lag.

DANSK er dansk

Vores danskvand med alkohol er dansk, og vores produkter udvikles og tappes i Danmark. Om du befinder dig på Sjælland, Fyn eller i Jylland er vi at finde på hylderne i hele landet, så du nemt og bekvemt kan smage DANSK på egen hånd til festen, hverdagen, på stranden eller noget helt fjerde. Vores danske ophav betyder også, at vores design er klassisk og inspireret af den skandinaviske enkelhed. Det skinner for alvor igennem i vores design på vores tre forskellige smagsvarianter. Eller det synes vi i hvert fald selv, at det gør. Og det håber vi også, I synes.

Nu har vi selvfølgelig lige røbet det. Men vi siger det gerne igen, for gode nyheder er til for at blive gentaget. Vores danskvand med alkohol fås nemlig i tre forskellige smagsvarianter. Så om du er til Hyben & Timian, Pære & Orangeblomst eller Ribs & Ingefær, så har vi helt sikker også en variant, som du vil kunne lide. Vi har svært ved at vælge en favorit. Faktisk er det ikke muligt. Ligesom det heller ikke er muligt at vælge en favorit blandt sine babyer. Men vi synes alligevel, du bør smage vores varianter. Måske du har lettere ved at finde en favorit blandt vores tre varianter.

Lær’ os at kende

Er du nysgerrig på at lære os bedre at kende? Så synes vi at du skal svinge forbi vores Instagram, hvor vi deler alt det bedste fra vores univers af danskvand med alkohol. Vi lover, at det ikke bliver kedeligt.